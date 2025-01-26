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الامارات | ريال مدريد يبتعد في صدارة "الليغا" بـ "هاتريك مبابي"

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أحمد طارق- دبي 0 تبليغ

  • الامارات | ريال مدريد يبتعد في صدارة "الليغا" بـ "هاتريك مبابي" 1/2
  • الامارات | ريال مدريد يبتعد في صدارة "الليغا" بـ "هاتريك مبابي" 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل نادي ريال مدريد تألقه في ، بعد فوزه على بلد الوليد 3-0، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من عمر المسابقة.

وسجل أهداف ريال مدريد في المباراة، كيليان مبابي "هاتريك" في الدقائق 30، 57، و(90+1).

وبهذا الانتصار يبتعد ريال مدريد بصدارة "الليغا" برصيد 49 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد الوصيف، كما تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة متذيلا جدول الترتيب.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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