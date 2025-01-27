شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير سفينة شحن كندية من حصار الجليد في بحيرة المتجمدة والان نبدء بالتفاصيل

جليد يصعب اختراقه

الدمام - شريف احمد - أعلنت قوات خفر السواحل الأمريكية، أن سفينة الشحن الكندية مانيتولين في طريقها إلى كندا بعدما جرى تحريرها من الجليد الذي حاصرها في بحيرة إيري المتجمدة عدة أيام.وقال خفر السواحل الأمريكي يوم الأحد، إن السفينة الكندية التي يبلغ طولها 663 قدمًا (202 مترًا)، وعلى متنها 17 شخصًا، علقت في الجليد في بحيرة إيري يوم الأربعاء الماضي، بعدما أفرغت شحنة من القمح في بوفالو بولاية نيويورك، حيث كانت متجهة إلى كندا.وقال خفر السواحل الأمريكي إن السفينة لم تتعرض لأي أضرار وأن طاقمها بخير.غالبا ما تواجه سفن الشحن في البحيرات العظمى جليدًا سطحيًا خلال فصل الشتاء، ولكنها تواجه أحيانًا جليدًا يكون صلبًا أو سميكًا جدًا لدرجة يصعب اختراقه.وعملت سفينة كاسحة للجليد تابعة لخفر السواحل الأمريكي منذ الخميس الماضي، لمساعدة السفينة مانيتولين.وقال مسؤولون يوم السبت، إن سفينة ثانية وصلت للمساعدة في تحرير السفينة.كما شاركت سفينة تابعة لخفر السواحل الكندي في جهود الإنقاذ.