"وادي سينما" تعود في نسختها الثانية إلى حي جاكس بالرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: تعود وادي سينما في نسختها الثانية إلى حي جاكس الثقافي بالرياض، لتقدم برنامجًا سينمائيًا مميزًا يحتفي بالسينما المحلية والعالمية. تنطلق النسخة الثانية في يوم الأربعاء ٥ فبراير بليلة افتتاحية مخصصة لتكريم سينما المخرج الأمريكي الشهير ديفيد لينش، بعرض أفلامه الكلاسيكية والتي تعرض لأول مرة في السعودية The Straight Story و Eraserhead، يليها جلسة نقاشية تسلط الضوء على تأثيره الفني في السينما العالمية.

في هذه النسخة، تقدم وادي سينما الفيلم المصري "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بحضور المخرج خالد منصور، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان فينيسيا السينمائي، إلى جانب الفيلم الروائي الطويل للمخرج الفلسطيني مهدي فليفل "إلى أرض مجهولة"، إلى جانب الفيلم الهندي الفائز بالجائزة الكبرى في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي فيلم All We Imagine as Light للمخرجة بايال كاباديا، إلى جانب الفيلم البريطاني Bird للمخرجة اندريا ارنولد والذي عرض في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي. كما ستتوج الفعالية بليلة ختامية مخصصة للاحتفاء بالسينما السعودية، مع تسليط الضوء على الأعمال المحلية التي تعكس تنوع الإبداع السعودي.

لا تقتصر وادي سينما على العروض فقط، بل تصاحبها جلسات نقاشية وورش عمل حوارية مقدمة من منصة فاصلة السينمائية، الشريك الإعلامي لوادي سينما. تتيح هذه الجلسات لعشاق السينما فرصة استكشاف أبعاد جديدة في الأفلام المعروضة، من خلال مناقشات معمقة تجمع بين الجمهور وصناع الأفلام. تدور النقاشات حول الجوانب الفنية والجمالية والموضوعات التي تثيرها الأفلام، ما يفتح المجال لعشاق السينما للتعبير عن وجهات نظرهم ومقاربتها مع رؤى صناع العمل.

برنامج الجلسات النقاشية

ستتناول النقاشات في كل يوم موضوعات متنوعة تلهم الحضور وتدفعهم لاسكتشاف زوايا جديدة من السينما. بعد عرض فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، ستُناقش التحولات في صناعة السينما المصرية ورؤية الجيل الجديد من المخرجين. بينما يتم تخصيص جلسة بعد فيلم "إلى أرض مجهولة" للحديث عن السينما الفلسطينية كمساحة مقاومة وإبداع، وكيف يبرز الفيلم تجارب الشتات والهوية. أما في الليلة الختامية المخصصة للسينما السعودية، فسيتم تنظيم نقاشات حول التحديات التي تواجه السينما المحلية وفرصها في المنافسة العالمية.

نبذة عن وادي سينما

تواصل النسخة الثانية البناء على نجاح النسخة الأولى، التي انطلقت في ديسمبر ٢٠٢١ واستمرت حتى مارس ٢٠٢٢. تميزت النسخة الأولى بتقديم مجموعة مختارة من الأفلام العالمية والعربية والسعودية الحائزة على جوائز، بالإضافة إلى جلسات حوارية غنية شارك فيها نخبة من النقاد وصناع الأفلام.

وادي سينما هي مبادرة من تلفاز١١ وبدعم من هيئة الأفلام تهدف إلى تعزيز الحوار السينمائي وخلق مساحة تفاعلية تحتفي بالشغف بالفن السابع. يقام الأسبوع الأول من وادي سينما في حي جاكس من ٥ إلى ٨ فبراير، لتواصل تقديم تجربة سينمائية استثنائية تجمع عشاق الأفلام وصناعها من جميع أنحاء العالم.