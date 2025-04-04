اخبار الخليج

سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى السعودية يسجل 328 ريالا للجرام عيار 21

0 نشر
0 تبليغ

سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى السعودية يسجل 328 ريالا للجرام عيار 21

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى يسجل 328 ريالا للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الجمعة، 04 أبريل 2025 04:00 ص

شهدت  أسعار الذهب في السعودية  اليوم تراجعا طفيفا  فى  الأسعار بالتزامن مع أيام عيد الفطر  حيث وصل عيار 24 سعر 374.75 ، ريال مقارنة بسعر امس 376 ريال وفقا لآخر التحديثات وذلك بالتزامن مع اعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل  374.75 ريال
-عيار 22 سجل  343.50 ريال
-عيار 21 سجل  328.00 ريال
-عيار 18 سجل  281.25 ريال
-عيار 14 سجل  218.75 ريال
-عيار 12 سجل  187.50 ريال
-الاونصة 11658.75 ريال
-الجنيه الذهب 2623.75 ريال
-الأونصة بالدولار 3108.97 دولار

 

وكان ترامب قد اعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.


وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا