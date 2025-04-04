شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الجمعة 4 أبريل 2025 فى السعودية يسجل 328 ريالا للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

شهدت أسعار الذهب في السعودية اليوم تراجعا طفيفا فى الأسعار بالتزامن مع أيام عيد الفطر حيث وصل عيار 24 سعر 374.75 ، ريال مقارنة بسعر امس 376 ريال وفقا لآخر التحديثات وذلك بالتزامن مع اعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة ، ويحرص المواطنون والمستثمرون على متابعة تطورات الأسعار، خاصة مع تأثير التغيرات العالمية على السوق المحلية.

سعر الذهب اليوم في السعودية

-عيار 24 سجل 374.75 ريال

-عيار 22 سجل 343.50 ريال

-عيار 21 سجل 328.00 ريال

-عيار 18 سجل 281.25 ريال

-عيار 14 سجل 218.75 ريال

-عيار 12 سجل 187.50 ريال

-الاونصة 11658.75 ريال

-الجنيه الذهب 2623.75 ريال

-الأونصة بالدولار 3108.97 دولار

وكان ترامب قد اعلن الأربعاء الماضى عن فرض رسوم جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الأمريكية، وفرض رسوم جمركية على دول مختارة تعادل حوالي نصف الرسوم التي تفرضها على السلع الأمريكية.



وشهدت أسعار الذهب العالمية تحركات حادة بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بالتغيرات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية. ومع استمرار التقلبات في الأسواق المالية، يظل الذهب ملاذًا آمنًا للمستثمرين، وسط توقعات بمزيد من التغييرات في العام المقبل، وفقًا للظروف الاقتصادية والسياسات النقدية العالمية."