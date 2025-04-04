شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم العالمية تواصل تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي والان نبدء بالتفاصيل



يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي، رسوما شاملة على الواردات الأمريكية من أغلب دول العالم. نتائج أسواق الأسهم العالمية ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرًا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.

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وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 1038 نقطة أي بنسبة 6ر2% بحلول الساعة السادسة و53 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. نتائج المؤشرات الأمريكية كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر2%. حتى الآن، لم يستفد في الأسواق من الحرب التجارية سوى عدد قليل، إن وجد.

وشهدت الأسهم الأوروبية بعضا من أكبر خسائرها خلال اليوم، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو 4%.

وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، كما شهدت أسعار بعض العناصر الأساسية الأخرى للنمو الاقتصادي مثل النحاس، انخفاضًا حادًا وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي بأكمله.

تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزامها فرض رسوم بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية ابتداء من 10 أبريل ردًا على الرسوم الأمريكية.

وأمس الخميس، كان قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييما ورديا بعدما تراجعت البورصة بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها، قائلا "أعتقد الأمور تسير بشكل جيد". البورصة الأمريكية وقال عندما سئل بشأن البورصة فيما غادر البيت الأبيض ليتجه جوا إلى نوادي الجولف التي يمتلكها في ولاية فلوريدا "الأسواق سوف تزدهر والبورصة سوف تزدهر والبلاد سوف تزدهر".

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط أكثر من 1600 نقطة أمس الخميس.

فيما قادت البورصة الأمريكية عملية بيع حول العالم بعدما أدى إعلان الرئيس الجمهوري عن رسوم جمركية ضد الكثير من دول العالم، إلى صدمة لم يتم رؤية مثلها منذ جائحة كوفيد 19-. الدمام - شريف احمد - تواصل أسواق الأسهم العالمية تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي.يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي، رسوما شاملة على الواردات الأمريكية من أغلب دول العالم.ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرًا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.وتراجع مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 2.9% في بداية تعاملات اليوم الجمعة، بعد أن سجل أمس أسوأ أداء يومي له منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020.وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 1038 نقطة أي بنسبة 6ر2% بحلول الساعة السادسة و53 دقيقة بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة.كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 9ر2%. حتى الآن، لم يستفد في الأسواق من الحرب التجارية سوى عدد قليل، إن وجد.وشهدت الأسهم الأوروبية بعضا من أكبر خسائرها خلال اليوم، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو 4%.وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021، كما شهدت أسعار بعض العناصر الأساسية الأخرى للنمو الاقتصادي مثل النحاس، انخفاضًا حادًا وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي بأكمله.وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية.وأعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزامها فرض رسوم بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية ابتداء من 10 أبريل ردًا على الرسوم الأمريكية.وأمس الخميس، كان قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقييما ورديا بعدما تراجعت البورصة بشكل حاد بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها، قائلا "أعتقد الأمور تسير بشكل جيد".وقال عندما سئل بشأن البورصة فيما غادر البيت الأبيض ليتجه جوا إلى نوادي الجولف التي يمتلكها في ولاية فلوريدا "الأسواق سوف تزدهر والبورصة سوف تزدهر والبلاد سوف تزدهر".وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي المتوسط أكثر من 1600 نقطة أمس الخميس.فيما قادت البورصة الأمريكية عملية بيع حول العالم بعدما أدى إعلان الرئيس الجمهوري عن رسوم جمركية ضد الكثير من دول العالم، إلى صدمة لم يتم رؤية مثلها منذ جائحة كوفيد 19-.