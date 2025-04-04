المملكة تختتم مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المملكة مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025، الذي أقيم في مركز المعارض "بولونيا فييري" بمدينة بولونيا الإيطالية، خلال الفترة من 31 مارس - 3 أبريل 2025 م، تعرّف خلالها الزوار على ثقافة وفنون التراث السعودي في تجربة ثقافية متكاملة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة المهندس بسام البسام أن الهيئة استعرضت العديد من برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى تطوير صناعة النشر والترجمة في المملكة، مشيرًا إلى أن الجناح شهد تفاعلًا ملحوظًا من الناشرين والوكالات الأدبية الدولية، مبينًا أن الهيئة قدمت خلال أيام المعرض مجموعة من الفعاليات الثقافية والندوات التي تناولت المشهد الثقافي السعودي.

يذكر أن مشاركة المملكة في معارض الكتاب الدولية تهدف للإسهام في تعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعريف بالثقافة السعودية إقليميًا وعالميًا.