شكرا لقرائتكم خبر المملكة تختتم مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة المهندس بسام البسام أن الهيئة استعرضت العديد من برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى تطوير صناعة النشر والترجمة في المملكة، مشيرًا إلى أن الجناح شهد تفاعلًا ملحوظًا من الناشرين والوكالات الأدبية الدولية، مبينًا أن الهيئة قدمت خلال أيام المعرض مجموعة من الفعاليات الثقافية والندوات التي تناولت المشهد الثقافي السعودي.
يذكر أن مشاركة المملكة في معارض الكتاب الدولية تهدف للإسهام في تعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعريف بالثقافة السعودية إقليميًا وعالميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تختتم مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.