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المملكة تختتم مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025

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المملكة تختتم مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت المملكة مشاركتها في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2025، الذي أقيم في مركز المعارض "بولونيا فييري" بمدينة بولونيا الإيطالية، خلال الفترة من 31 مارس - 3 أبريل 2025 م، تعرّف خلالها الزوار على ثقافة وفنون التراث السعودي في تجربة ثقافية متكاملة.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للنشر بهيئة الأدب والنشر والترجمة المهندس بسام البسام أن الهيئة استعرضت العديد من برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى تطوير صناعة النشر والترجمة في المملكة، مشيرًا إلى أن الجناح شهد تفاعلًا ملحوظًا من الناشرين والوكالات الأدبية الدولية، مبينًا أن الهيئة قدمت خلال أيام المعرض مجموعة من الفعاليات الثقافية والندوات التي تناولت المشهد الثقافي السعودي.

يذكر أن مشاركة المملكة في معارض الكتاب الدولية تهدف للإسهام في تعزيز حضورها الثقافي على المستوى الدولي، وفتح آفاق جديدة للتعريف بالثقافة السعودية إقليميًا وعالميًا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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