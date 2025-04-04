العنزي يقود الأستديو التحليلي "للديربي" العاشر في العالم

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وفي هذا الإطار، استعدت القنوات الرياضية السعودية منذ عدة أيام لنقل ديربي العاصمة بين الهلال والنصر بحضور نخبة من المحللين الرياضيين في الاستديو التحليلي الذي ينطلق عند السابعة والنصف مساء اليوم، الذي يقوده المذيع المتألق صالح العنزي.
إلى جانب العنزي يتواجد في الاستديو التحليلي المحللون النجم سامي الجابر، والنجم محيسن الجمعان، وسلطان اللحياني، والخبير التحكيمي فهد المرداسي، فيما سيكون المراسلان مساعد الحمود ومنال سامر داخل الملعب لنقل تفاصيل ما قبل اللقاء وتصريحات ما بعد المباراة.
ويترقب عشاق كرة القدم العربية والعالمية ديربي الرياض اليوم على ملعب المملكة أرينا، ضمن منافسات الجولة 26 من “دوري روشن 2024-2025”، حيث يحتل االهلال وصافة ترتيب المسابقة، برصيد 57 نقطة، متفوقًا على النصر الثالث بفارق 6 نقاط، ويحتاج إلى الفوز من أجل التمسك بالمنافسة على اللقب مع الاتحاد المتصدر.
في المقابل، يستهدف النصر تحقيق نتيجة إيجابية، على أمل الاقتراب أكثر من ثنائي المقدمة، علمًا بأن مواجهة الذهاب بين الناديين على ملعب الأول بارك انتهت بالتعادل 1-1.
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