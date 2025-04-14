السعودية | جامعة الإمام محمد بن سعود تفصل طالبة لتعاطيها المخدرات

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

قررت جامعة الإمام محمد بن سعود فصل طالبة نهائيًا بعد ثبوت حيازتها وتعاطيها مواد مخدرة، وذلك بموجب ما ورد في نتائج التحقيق وإقرارها بذلك، وأخرى لمدة فصل دراسي واحد ثبت بالتحقيق معها وبإقرارها حيازة مواد ممنوعة خاضعة للتداول الطبي فقط، مع إحالتها لمركز الإرشاد النفسي والاجتماعي (عناية)؛ لمتابعة حالتها.

وأوضح المتحدث باسم جامعة الإمام محمد بن سعود أن هذا يأتي انطلاقًا من حرص جامعة الإمام على الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاقية، التي تهدف إلى إيجاد بيئة تعليمية إيجابية ومجتمع جامعي يحافظ على هويته وقيمه الرفيعة، واستنادًا إلى الأنظمة ولوائح السلوك والانضباط الطلابي.

وشددت الجامعة على أنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات، وستتخذ كافة الإجراءات النظامية بحق كل من يثبت تجاوزه أو مخالفته، حرصًا منها على سلامة المجتمع الجامعي وصونًا لقيمه.

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