السعودية | حالة الطقس المتوقعة اليوم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، تمتد إلى أجزاء من منطقتي الرياض، والشرقية، وأجزاء من مناطق عسير، وجازان، ونجران، ويستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك الخليج 365، وأجزاء من مناطق المدينة المنورة، ومكة المكرمة، وحائل، والقصيم.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، تكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-48 كم/ساعة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة تتحول ليلًا شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط