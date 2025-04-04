بالفيديو- جمهور محمد رمضان بطل أحدث أعماله… اقرأ التفاصيل

أطلق الفنان المصري، محمد رمضان، أغنيته الجديدة “قالوا إيه”، من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إيهاب كولبيكس، عبر قناته الرسمية على “يوتيوب” ومختلف المنصّات الرقمية.

بهذه المناسبة، شارك “رمضان”، مقطعاً مصوّراً من الأغنية، عبر “إنستغرام” تضمّن مشاهد مختلفة من لقاءاته مع الجمهور خلال تقديم برنامجه الرمضاني “مدفع رمضان” وعلّق قائلاً: “أغنية قالوا إيه تمّ إطلاقها”.

الأغنية حظيت بتفاعل واسع من متابعي رمضان، الّذين بدأوا بإنشاء مقاطع فيديو خاصة بهم مستخدمين كلمات الأغنية: “قالوا إيه؟ قالوا آه، قالوا هو بيمشي وكله وراه، قالوا إيه؟ قالوا آه، قالوا عمرها ما بتطلع براه”.

يُذكر أن محمد رمضان، طرح مؤخراً أغنية “في العيد”، التي عُرضت في الحلقة النهائية من برنامجه “مدفع رمضان”، احتفالاً بحلول عيد الفطر المبارك.

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