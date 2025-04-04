اخبار الخليج

العدوان على غزة.. استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

  • العدوان على غزة.. استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين 1/2
  • العدوان على غزة.. استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد 29 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي الخميس، مدرسة تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية النازحة في حي التفاح بمدينة غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن من بين الشهداء أطفالًا ونساءً ومسنين، ووصفت جراح بعض المصابين بالخطيرة، مؤكدةً ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الخميس إلى أكثر من 100 شهيد.

العدوان على غزة

في السياق، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود عشرات المصابين تحت الأنقاض، ولا يستطيع إخراجهم لانعدام الإمكانيات اللازمة.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا