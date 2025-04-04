شكرا لقرائتكم خبر عن العدوان على غزة.. استشهاد 29 فلسطينيًا في قصف مدرسة تؤوي نازحين والان نبدء بالتفاصيل

العدوان على غزة

الدمام - شريف احمد - استشهد 29 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في قصف الاحتلال الإسرائيلي الخميس، مدرسة تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية النازحة في حي التفاح بمدينة غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية أن من بين الشهداء أطفالًا ونساءً ومسنين، ووصفت جراح بعض المصابين بالخطيرة، مؤكدةً ارتفاع عدد الشهداء في القصف الإسرائيلي على القطاع منذ فجر الخميس إلى أكثر من 100 شهيد.في السياق، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود عشرات المصابين تحت الأنقاض، ولا يستطيع إخراجهم لانعدام الإمكانيات اللازمة.