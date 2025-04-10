شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: ننفذ مشروعات للطاقة المتجددة في 6 قارات باستثمارات تفوق 50 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي اليوم /الأربعاء/، أن الإمارات تنفذ مشروعات للطاقة المتجددة في ست قارات؛ باستثمارات تفوق 50 مليار دولار.



كما أكد الزيودي التزام الإمارات بتعزيز شراكاتها التجارية والاستثمارية حول العالم؛ مشيراً إلى المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات كمركز عالمي رائد للاستثمار.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الإماراتي في فعاليات الدورة الـ14 من قمة AIM للاستثمار 2025 في أبو ظبي؛ حيث شارك الزيودي خلال القمة في مجموعة من الاجتماعات رفيعة المستوى وجلسات النقاش المتخصصة، واستعرض فرص الاستثمار الإستراتيجية، وسعى إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية المعنية، في إطار جهود دولة الإمارات لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاستثمار والتعاون الاقتصادي.



وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن الزيودي عقد لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسئولين الحكوميين، من بينهم رستم مينيخانوف، رئيس وزراء جمهورية تتارستان، وهوا يوان، نائب عمدة مدينة شنغهاي، إلى جانب وزراء التجارة والاستثمار من دول تمثل مختلف قارات العالم، بما يشمل إفريقيا وآسيا وأوروبا وأوقيانوسيا والشرق الأوسط ومنطقة البلقان.