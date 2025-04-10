شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ قانون دولي لإكسترا نيوز: فرنسا تأخرت في الاعتراف بالدولة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مجيد بودان أستاذ قانون دولي، إن الدولة الفلسطينية مبنية على قرارات الجلسة العامة للأمم المتحدة، والتى اعترفت بفلسطين وإسرائيل فى نفس الوقت، وبالتالى المجتمع الدولى يعترف بوجود الدولة الفلسطينية كما اعترف الكثير بوجود إسرائيل.



وأضاف مجيد بودان، خلال مداخلة عبر سكايب من باريس بقناة إكسترا نيوز، أن فرنسا الآن هى تعترف بإسرائيل ولكن تأخرت فى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وترى أن الدولة الفلسطينية ما لم يقع الاعتراف بها هذا سيعطى ذريعة لإسرائيل للمزيد من العمل غير القانونى والقتل والتدمير للفلسطينيين فوق أراضيهم.



وأكد مجيد بودان أنه كان من الواجب على فرنسا والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الجدول التى لم تعترف بان تكف عن ذلك وتصحح الموقف وتطبق القانون الدولى، موضحا أن مشكلة القضية الفلسطينية هى أن القانون الدولى الذى يسند القضية الفلسطينية لا يطبق على الفلسطينيين.