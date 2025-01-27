شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يحرز هدف التعادل أمام الزمالك فى الدقيقة 37 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد حسام لاعب الجونة في إحراز هدف التعادل لفريقه أمام الزمالك فى الدقيقة 37 ، في المباراة التي تجمعهما حاليًا باستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدورى.

ويمتلك فريق الزمالك 17 نقطة في بطولة الدوري بعدما خاض 9 مباريات حقق 5 انتصارات مقابل تعادلين وخسارتين، وسجل لاعبوه 17 هدفاً وتلقت شباكه 9، فيما يملك الجونة 6 نقاط بعدما لعب 9 مباريات بعدما حقق فوزا وحيدا وتعادل في 3 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبوه هدفين وتلقت شباكه 7 .



ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر، خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد، خط الهجوم : مصطفى شلبي - ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".



ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وجيفرسون كوستا وأحمد محمود ومحمود بنتايج ومحمد عاطف ومحمد السيد وكونراد ميشالاك و سيف الجزيري وحسام أشرف.



ويضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمد علاء، خط الدفاع: أحمد مجدي كهربا - أحمد العش - أحمد حسام - أحمد رضا، خط الوسط: عبد الجواد محمد تعلب - رضا صلاح - بلال السيد، خط الهجوم: أرنو راندريانتيناينا - مروان محسن - علي الزاهدي.

ويجلس على مقاعد البدلاء: عمرو شعبان وأحمد شوشة وعصام صبحي وسيف شيكا ومحمود حسونة ونور السيد وأمين فافور ومازن ياسر وشامسو كابير.