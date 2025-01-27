شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القعيد: حديث ترامب عن تهجير الفلسطينيين يستحق وقفة من المجتمع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

وصف الكاتب الكبير يوسف القعيد عضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تشير إلى أنه يبدو كما لو كان يتصرف كرئيس عصابة وليس كرئيس لأكبر دولة في العالم.

وأضاف القعيد في تصريحات لـ"الخليج 365": "حدثت لي حالة انزعاج حقيقية عندما سمعت بتصريحات دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينين من غزة إلى مصر والأردن، فهذا الرجل أيا كانت قدراته العقلية لكنه الآن هو رئيس لأهم دولة في العالم، وبالتالي عندما يخضع للعدو الإسرائيلي الى هذا المدى وهذا الحد فهذه مسألة مزعجة للغاية"

وأوضح: "فيما يخص الفلسطينيين فإن الحل الذى ينتظرونه أبعد ما يكون عن حديث ترامب، أما ما يخصنى كمصري فليس من حق ترامب ان يتحدث عن سيناء أو حتى يفكر فيها لأن سيناء هي جزء من دولة عظيمة اسمها مصر هي اعظم من أمريكا نفسها وأعتقد أن هذا الكلام يحتاج إلى وقفة حقيقية من كل مكونات المجتمع المصري نعبر فيها عن رفضنا القاطع لمشروع ترامب الذى يبدو انه يتصرف كرئيس عصابة وليس رئيس أكبر دولة في العالم"