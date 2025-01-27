شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عاشور ردا على تصريحات ترامب: لن نكون مثل الهنود الحمر ولن نفرط في حقنا والان مع تفاصيل الخبر

وصف سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق وعضو الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية تصريحات دونالد ترامب بشأن ترحيل الفلسطينين من قطاع غزة إلى مصر والأردن بانها تتسم بالصلف والغرور وتحمل قدرا كبيرا من الاستخفاف بالأمة العربية والإسلامية، مضيفا: "لا بد أن يفهم ترامب أن شعب مصر على قلب رجل واحد لن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو ترحيل قسري لأى فلسطيني من أرضه، وفي هذه الحالة فإن الشعب المصري هو من سيتصدى لهذه الجريمة"

واعتبر عاشور أن تصريحات ترامب تعني أن الأمريكان عادوا إلى أصلهم كمجتمع أباد الهنود الحمر السكان الأصليين لأمريكا، وأضاف: "لكن الأمة العربية والإسلامية لن تكون مثل الهنود الحمر الذين استسلموا للابادة الجماعية، ونحن نعلم أنه لا يوجد تكافؤ في القوة العسكرية لكن التكافؤ منبعه من إيماننا بأننا أصحاب حق ولن نفرط فيه"