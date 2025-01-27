شكرا لقرائتكم خبر عن السفير محمد العرابي: تهجير الفلسطينيين أمر خارج إرادة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

قال السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق أن موقف الدولة المصرية برفض تهجير الفلسطينين من أرضهم ثابت ولن يتغير، مشيرا إلى أنه لا يجب أن ننزعج من تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن خطة تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن لأنها قد تكون مجرد فكرة طرأت عليه كما هو معروف عنه لكن امر كهذا هو خارج إرادة دولة أمريكا العظمى بحسب تعبيره.

وأضاف العرابى لـ"الخليج 365": "ترامب لديه طريقة معروفة فى اطلاق التصريحات المتعمدة فى بعض القضايا السياسية لكننا ننتظر التعامل الرسمى مع هذه التصريحات لكننى اجزم بان موقف الدولة المصرية ثابت ولن يتغير وهذه التصريحات تتناقض مع مواقف مصر منذ 7 أكتوبر فى رفضنا القاطع لتصفية القضية الفلسطينية وسعينا للحفاظ على الأرض وان يبقى الشعب صامدا على ارضه "مشيرا إلى اننا سنتمسك بمواقفنا تحت اى ظرف.