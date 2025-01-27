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دفاع النواب: موقف رفض تهجير الفلسطينيين نابع من إرادة 120 مليون مصري

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دفاع النواب: موقف رفض تهجير الفلسطينيين نابع من إرادة 120 مليون مصري

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الأحد، 26 يناير 2025 11:04 م

أشاد اللواء إبراهيم المصرى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ببيان الخارجية المصرى الرافض لتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، والذى دعا فيها إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر، مشدداً بأن موقف الرفض نابع من إرادة 120 مليون مصرى، ولا مجال للمساومة على هذا التوجه برفض تفريغ القضية الفلسطينية بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن.

وأضاف وكيل دفاع النواب بأن رئيس مصر الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن مراراً وتكراراً موقف مصر الرافض لهذا التوجه بتهجير الفلسطينيين إلى مصر أو أى دولة أخرى، وأن هذا القرار المصرى خط احمر وخيار استراتيجى لا حياد عنه، ولن يتغير.

وطالب اللواء إبراهيم المصرى، الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس ترامب بالبحث فى حلول عادلة، وإيقاف الحروب وإحلال السلام كما وعد فى حملته الانتخابية، وليس بتهجير دول إلى دول أخرى واحترام سيادة الأوطان، بدلا من المخططات الفاشلة التى لن تجد لها مكان إلا فى وسائل الإعلام.

وثمن وكيل دفاع النواب موقف مصر الثابت من القضية الفلسطينية، والتى حمت القضية من تفريغها على مدار عقود من الزمن، وتكللت جهود القاهرة لإقرار هدنة فى غزة تنهى حرب استمرت 15 شهراً من العدوان على غزة والشعب الفلسطينى الأعزل.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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