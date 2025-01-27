شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع قطاعات البورصة بجلسة الإثنين باستثناء صعود أسهم شركات الأسمنت والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت معظم مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، على رأسها خدمات النقل والشحن، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 2.8%، وهبط قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2.6%، وانخفض قطاعا الموارد الأساسية، والعقارات بنسبة 1.4%، ونزلت قطاعات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والتجارة والموزعون، والسياحة والترفيه بنسبة 1.3%، 1.2%، 1.1%، على التوالي.

كما تراجع قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.9%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.5%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.4%، فيما ارتفعت قطاعات مواد البناء، والرعاية الصحية والأدوية، والخدمات التعليمية بنسبة 4.1%، 0.1%، 0.01%، على الترتيب.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقي 32 مليار جنيه عند مستوى 2.219 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.6 مليار ورقة مالية بقيمة 4.1 مليار جنيه، عبر تنفيذ 106.8 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.28% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.93%، والعرب على 5.79%، واستحوذت المؤسسات على 23.64% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.35%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 1.9 مليون جنيه، 487.6 مليون جنيه، 6.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 144.1 مليون جنيه، 201.7 مليون جنيه، 150.5 ألف جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 29742 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 36965 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.95% ليغلق عند مستوى 13086 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.62% ليغلق عند مستوى 8388 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 11498 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.39% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 10217 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 1952 نقطة.