شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف فى سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 يسجل خسائر جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025 فى سوق الذهب المحلي فى مصر الآن وفقا لآخر التحديثات، حيث تراجع سعر الذهب 5 جنيهات في عيار 21 مسجلا 3850 جنيه للجرام.

ويعد الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا يلجأ إليه الكثيرون لحماية مدخراتهم من تقلبات الأسواق المالية، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية. ومع التراجع الملحوظ في سعر الذهب اليوم في السوق المصري، قد يمثل ذلك فرصة جذابة للراغبين في الشراء والاستثمار.

وتضمنت أسعار الذهب الآتى

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30800 جنيها.



وتتأثر أسواق الذهب والأسعار بعدد من العوامل والتى تتضمن التغيرات فى الأسواق العالمية و كذلك الطلب المحلى لهذا من الأفضل متابعة آخر التحديثات والأسعار قبل اتخاذ أى قرارات استثمارية.

يذكر أن الاستثمار فى الذهب يعتبر طويل الأجل و فرصة لتحقيق أرباح كبيرة ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء كما تنحصر تداولات الذهب حالياً حول المستوى 2756 دولاراً للأونصة.