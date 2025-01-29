شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب بختام تعاملات الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3850 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

سجلت أسعار الذهب في السوق المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28 يناير 2025 مستويات مختلفة وفقًا للأعيرة المتنوعة، يعكس ذلك استمرار تفاعل السوق المحلي مع التغيرات العالمية في أسعار المعدن النفيس.

سجل الذهب عيار 24 نحو 4400 جنيه.

سجل الذهب عيار 22 نحو 4033.25 جنيه.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3850 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3300 جنيه.

سجل الذهب عيار 14 نحو 2566.75 جنيه.

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية، مثل التحركات في الأسواق العالمية، والسياسات الاقتصادية للبنوك المركزية، بالإضافة إلى الطلب على المعدن الأصفر.

في الآونة الأخيرة، كانت الأسواق العالمية تشهد تقلبات اقتصادية وسياسية، مما دفع بعض المستثمرين إلى الإقبال على الذهب كملاذ آمن، على المستوى المحلي يظل الذهب من أبرز خيارات الاستثمار، مما يعكس استقرارا نسبيا في السوق المصري رغم التحديات الاقتصادية.