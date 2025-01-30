شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 29-1-2025.. عيار 21 يسجل 3840 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر

ارتفعت أسعار الذهب في مصر، بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات اليوم الأربعاء، ليسجل عيار 21-وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مبلغ 3840 جنيهًا بدون مصنعية، يأتي هذا بعدما شهدت الأسواق العالمية ترقب للسعر العالمي للمعدن النفيس، لأول قرار المجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة في أمريكا في عام 2025.

وسجلت أسعار الذهب في مصر كالتالي:

سجل الذهب عيار 24 نحو 4388 جنيها.

سجل الذهب عيار 22 نحو 4022 جنيها.

سجل الذهب عيار 21 نحو 3840 جنيها.

سجل الذهب عيار 18 نحو 3291 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 30720 جنيها.

سعر الأوقية الذهب 2746 دولار

وتتحرك أسعار الذهب عالميًا بناءً على العرض والطلب في البورصات الدولية، إلى جانب تأثير قرارات البنوك المركزية الكبرى المتعلقة بأسعار الفائدة.

ونظرًا لاعتماد مصر على استيراد الذهب، فإن تغير سعر الدولار أمام الجنيه يؤثر مباشرة على تكلفة استيراده، مما ينعكس على الأسعار المحلية، كءاك تشهد أسعار الذهب تغيرات بناءً على معدلات الطلب، حيث يزداد الإقبال عليه في مواسم معينة مثل الأعياد والمناسبات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.



كما تؤثر القرارات الاقتصادية الدولية، مثل سياسات الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، على توجهات المستثمرين نحو الذهب، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا خلال الأزمات الاقتصادية.

ويعد الذهب من الأصول التي يعتمد عليها المصريون للحفاظ على قيمة مدخراتهم، سواء من خلال شراء المشغولات الذهبية أو الاستثمار في السبائك والجنيهات الذهبية، وعلى الرغم من التغيرات اليومية في الأسعار، يظل الذهب خيارًا استثماريًا مهمًا في ظل التقلبات الاقتصادية.