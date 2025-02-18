الاقتصاد

تعرف على علامات السيارات الأعلى مبيعا خلال عام 2024

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تعرف على علامات السيارات الأعلى مبيعا خلال عام 2024

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القاهرة - سامية سيد - كتبت : أماني سمير

الثلاثاء، 18 فبراير 2025 12:00 ص

كشف آخر تقرير صادر عن " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات في مصر ان  ماركة "  ميتسوبيشي إكسباندر " حصدت المركز الاول في الحصة السوقية من مبيعات السيارات العائلية «MPV-B» ذات الـ7 مقاعد فى مصر خلال العام الماضى 2024 ، بنسبة 89.8% مسجلة نحو 953 مركبة .

وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " وجاءت " سوزوكي أرتيجا " فى المركز الثاني بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا للسيارات العائلية «MPV-B» بحصة سوقية 10.2% بإجمالى 108 مركبات خلال الفترة ذاتها.


يذكر أن مبيعات السيارات العائلية الاجمالية  قد سجلت تراجعًا طفيفا يقدر بنحو 8% خلال العام الماضى 2024 بواقع  1061 مركبة مقابل 1063 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق 2023 .

 

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