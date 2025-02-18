شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على علامات السيارات الأعلى مبيعا خلال عام 2024 والان مع تفاصيل الخبر

كشف آخر تقرير صادر عن " اميك " مجلس معلومات سوق السيارات في مصر ان ماركة " ميتسوبيشي إكسباندر " حصدت المركز الاول في الحصة السوقية من مبيعات السيارات العائلية «MPV-B» ذات الـ7 مقاعد فى مصر خلال العام الماضى 2024 ، بنسبة 89.8% مسجلة نحو 953 مركبة .

وأوضح تقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " وجاءت " سوزوكي أرتيجا " فى المركز الثاني بقائمة الطرازات الأكثر مبيعًا للسيارات العائلية «MPV-B» بحصة سوقية 10.2% بإجمالى 108 مركبات خلال الفترة ذاتها.



يذكر أن مبيعات السيارات العائلية الاجمالية قد سجلت تراجعًا طفيفا يقدر بنحو 8% خلال العام الماضى 2024 بواقع 1061 مركبة مقابل 1063 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق 2023 .