شكرا لقرائتكم خبر عن بكام سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-2-2025 فى البنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

يبحث العديد من المواطنين عن سعر الدولار ولذلك يحرص الخليج 365 على نشر سعر الدولار على مدار اليوم أمام الجنيه المصري وسجل سعر الدولار فى التعاملات المبكرة بالبنوك المصرية العاملة فى السوق المصري، اليوم الثلاثاء 18-2-2025 وسجل سعر الدولار فى البنك المركزي 50.54 جنيه للشراء ،و 50.68 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع

ويقدم موقع الخليج 365 خدمة متابعة لأحدث أسعار الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى، فى البنوك العامله فى السوق المصري.

وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:



سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.55 جنيه للشراء.

50.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.57 جنيه للشراء

50.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.61 جنيه للشراء

50.70 جنيه للبيع