شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 28-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 28-1-2025.

إيقاف تداول 10 أسهم



أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: بريميم هيلثكير جروب، وجنوب الوادي للأسمنت، وهيبكو للاستثمارات التجارية والتنمية العقارية، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، والعز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والمنصورة للدواجن، والإسماعيلية مصر للدواجن، والمصرية للدواجن.

البورصة تخسر 7 مليارات جنيه



تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، والسويدي إليكتريك، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وخسر رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.2 مليار ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 102.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.99% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 3.71%، والعرب على 5.31%، واستحوذت المؤسسات على 21.33% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.66%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 25.9 مليون جنيه، 322.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 168.1 مليون جنيه، 2.7 مليون جنيه، 104.3 مليون جنيه، 73 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 29646 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 36840 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 13042 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 8516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 11623 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 3152 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 10236 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 2.78% ليغلق عند مستوى 1898 نقطة.

وصعدت أسهم 99 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 68 شركة، ولم تتغير مستويات 44 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- جنوب الوادي للأسمنت بسعر إغلاق 5.340 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.91%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.920 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.52%.

- المصرية للدواجن بسعر إغلاق 5.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.25%.

- الإسماعيلية مصر للدواجن بسعر إغلاق 10.390 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.18%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- ديجيتايز للاستثمار والتقنية بسعر إغلاق 2.830 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.35%.

- جولدن بيراميدز بلازا بسعر إغلاق 1.270 دولار بنسبة تراجع بلغت 4.51%.

- مينا فارم للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 161.540 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.45%.

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 25.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.17%.

- النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية بسعر إغلاق 28.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.11%.