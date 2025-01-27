شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق اتحاد اليد: ثقتنا كبيرة فى منتخبنا.. ومباراة فرنسا بوابة الأحلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد نبيل خشبة، أمين صندوق اتحاد اليد ، بنتائج منتخبنا فى منافسات الدور الرئيسي في بطولة العالم التي تستضيفها "كرواتيا والدنمارك والنرويج".

وقال خشبة، فى تصريحات صحفية، "لعبنا مباراة كاب فيردي لتحقيق الفوز لضمان التأهل لدور الثمانية، ودفع المدير الفني باستور باللاعبين الذين لم يشاركوا بانتظام في مباريات الدور التمهيدي لمنح اللاعبين الأساسيين قدرا من الراحة قبل مباراة دور الثمانية، وحقق الهدف بالفوز، ومع ذلك دفع ببعض اللاعبين الأساسيين على فترات لتأكيد الفوز والاستفادة من خبراتهم في بعض الأوقات".

وأضاف أمين صندوق الاتحاد، "بإذن الله كلنا ثقة فى منتخبنا ولاعبينا والجهاز الفني وقدرتهم على تحقيق الفوز في مباراة فرنسا ، التي نتمني أن تكون طريقنا للصعود للدور قبل النهائي وتحقيق أحلامنا".