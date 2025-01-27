شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة.. سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2025 أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.21 جنيه للشراء و 50.31 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.21 جنيه 50.31 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.21 جنيه للشراء و 50.31 جنيه للبيع

واستقر سعر بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة



50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.