الاقتصاد

تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-1-2025

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تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-1-2025

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القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم  50.18 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه  للبيع، فى بنك مصر 50.21 جنيه للشراء و 50.31 للبيع  و فى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.21 جنيه 50.31 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.21 جنيه للشراء و 50.31 جنيه  للبيع

و استقر سعر بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.
50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.
.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

 

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"
50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة
50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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