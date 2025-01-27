شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 27-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الاثنين 27-1-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و 50.32 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الاثنين بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.21 جنيه للشراء و 50.31 للبيع و فى بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.21 جنيه 50.31 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.21 جنيه للشراء و 50.31 جنيه للبيع

و استقر سعر بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.