شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الإثنين 27-1-2025 عيار 18 بدون مصنعية بـ3309 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرىالإثنين، 27 يناير 2025 12:00 ص
ننشر آخر التطورات في سعر الذهب اليوم في مصر، في ظل تغيرات مستمرة في سعر البيع للمستهلكين، وذلك على خلفية تحرك سعر الذهب في السوق المصري، حيث سجل عيار 18 مبلغ 3309 جنيهات.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 24 يسجل 4411 جنيها.
عيار 21 يسجل 3860 جنيها.
عيار 18 يسجل 3309 جنيهات.
عيار 14 يسجل 2573 جنيها.
ومن المتوقع أن يستقر الذهب في تحركات خلال الفترة القادمة معتمدا على استقرار حركة سعر الصرف في البنوك، بينما قد تكون التغيرات معتمدة على تغيرات سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
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