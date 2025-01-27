شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. أرخص سبيكة ذهب بعد ارتفاع عيار 24 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام في مصر اليوم 4586 جنيهاً بعد إضافة المصنعية، وهذا السعر يأتي في أعقاب ارتفاع سعر الذهب العالمي، حيث بلغ سعر الأونصة 2780 دولاراً بنهاية تعاملات الأسبوع.



ويُعتبر الذهب استثمارًا آمنًا وموثوقًا، خاصة في الأوقات التي تشهد تقلبات في الأسواق المالية العالمية.

وفقًا لمصادر سوق الذهب، بلغ سعر الذهب عيار 24 مستويات 4411 جنيهاً للجرام، في حين سجل عيار 21 سعر 3860 جنيهاً، أما عيار 18، فقد بلغ سعره 3309 جنيهات، بينما سجل عيار 14 سعر 2573 جنيهاً.



يُشير الخبراء إلى أن سعر الذهب قد يستمر في الارتفاع بسبب الطلب المتزايد على هذا المعدن الثمين، ويؤكدون على أهمية الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

من الجدير بالذكر أن سعر سبيكة ذهب وزن 1 جرام يختلف من تاجر لآخر حسب تكلفة التصنيع والمصنعية، ويُفضل دائمًا التحقق من الأسعار لدى عدة تجار قبل اتخاذ قرار الشراء.