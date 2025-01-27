شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الأحد 26-1-2025 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 26 يناير 2025 11:00 م

يشمل تغطية الخليج 365 لأسعار صرف الدولار فى جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مما يتيح للمستخدمين مقارنة الأسعار بين البنوك المختلفة واختيار أفضل العروض السعرية الخاصة بسعر الدولار، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل دوري لضمان دقة المعلومات حول سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار خلال تعاملات اليوم الاحد 26-1-2025 بالبنوك المصرية العامله فى السوق المصرى ،مسجلا فى البنك المركزي 50.18 جنيه للشراء، و50.32 للبيع، وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.21 جنيه للشراء و50.31 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار البنك الأهلى المصرى

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.23 جنيه للشراء

50.33 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

50.21 جنيه للشراء.

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.21 جنيه للشراء

50.31 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف ابو ظبى الاسلامى

50.28 جنيه للشراء

50.37 جنيه للبيع