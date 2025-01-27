شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الأحد 26-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-1-2025، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة، وبريميم هيلثكير جروب.

البورصة تربح 8 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه عند مستوى 2.251 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.9 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.7 ألف عملية لعدد 211 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 93.74% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.09%، والعرب على 5.18%، واستحوذت المؤسسات على 20.73% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.26%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 62.1 مليون جنيه، 102.6 مليون جنيه، 19.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للشراء بقيمة 126.7 مليون جنيه، 57.4 مليون جنيه، 149.5 ألف جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 30034 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 37337 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 13211 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 8526 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 11676 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 3196 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 2.29% ليغلق عند مستوى 10355 نقطة، وهبط مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة.

وصعدت أسهم 74 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 96 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ اشترى داخلين بشركات المشروعات الصناعية والهندسية، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وسماد مصر (ايجيفرت)، والبنك المصري لتنمية الصادرات، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 3 ملايين سهم، 285 ألف سهم، 2000 سهم، 500 ألف سهم، 20 ألف سهم، 8100 سهم، على الترتيب، كما اشترت مجموعة مرتبطة بمساهم رئيسي بشركتي الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة عدد 1375 سهمًا، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية عدد 218.3 مليون سهم،3.19 مليون سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي عدد 205 آلاف سهم.

فيما باع داخليين بشركات لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وجهينة للصناعات الغذائية، والعربية للمحابس، والدولية للأسمدة والكيماويات، وبالم هيلز للتعمير، ومجموعة أي أف جي القابضة، ومجموعة طلعت مصطفى القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، وكونتكت المالية القابضة، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم عدد 21.6 مليون سهم، 8091 سهم، 14.9 ألف سهم، 15 ألف سهم، 54 ألف سهم، 20 ألف سهم، 854.5 ألف سهم، 10 آلاف سهم، 50 ألف سهم، 14.5 ألف سهم، 79.2 ألف سهم، على الترتيب.

أعلنت شركة الأهرام للطباعة والتغليف، شراء المساهم علي نسيم محي الدين عرفات الجلاد عدد 1.5 مليون سهم بسعر 10.85 جنيه بقيمة إجمالية 16.3 مليون جنيه، لترتفع نسبة مساهمته من 0% إلى 18.02%، ونفذت الصفقة من خلال شركة مباشر لتداول الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، بيع المساهم أيمن إسماعيل صلاح العبد عدد 18.6 مليون سهم بسعر 0.67 جنيه بقيمة إجمالية 12.4 مليون جنيه، لتنخفض نسبة مساهمته من 56% إلى 54.232%، ونفذت الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

أسهم خزينة

أعلنتا شركتا جدوى للتنمية الصناعية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة يوم الخميس الماضي، إذ اشترت الأولى 110 آلاف سهم خزينة، والثانية 100 ألف سهم خزينة.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، مبيعات بلغت 18.2 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 14.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 27.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 641.6 مليون جنيه مقارنة مع 658.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2.6%.

وحققت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، إيرادات بلغت 112.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 114.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 11.7 مليون جنيه مقارنة مع 24.4 مليون جنيه.

وحققت شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا، إيرادات بلغت 1.2 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 162.3 مليون جنيه مقارنة مع 156.6 مليون جنيه.

وحققت شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، إيرادات بلغت 317.5 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 157.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بارتفاع قدره 160.2 مليون جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 95.3 مليون جنيه مقارنة مع 21.7 مليون جنيه.



الإسكندرية للحاويات

أعلنت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، عن موافقة مجلس الإدارة على الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/2025، والتي تهدف إلى تحقيق عدد حاويات متداولة 1.025 مليون حاوية موزعة ما بين 1.003 مليون حاوية تجارة خارجية، و21.9 ألف حاوية ترانزيت، وتحقيق إيرادات للنشاط الجاري قدره 8.1 مليار جنيه، وصافي ربح قدره 6.992 مليار جنيه، وتنفيذ مشروعات استثمارية لرفع كفاءة وتطوير أداء القطاعات التشغيلية والهندسية والإدارية بالشركة في حدود 778.3 مليون جنيه.