شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة معدلات استهلاك الكهرباء بنسبة 7% مقارنة بشهر يناير العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن معدلات استهلاك الكهرباء خلال شهر يناير ارتفعت بنسبة 7% بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضى، كاشفا أن هناك استراتيجية عمل لخفض استهلاك الوقود وتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة وتلبية الاحتياجات من الكهرباء.

و أضاف المصدر فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”، أن الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء وضع استراتيجية عمل لخفض الانبعاثات الكربونية وخفض الاعتماد على الوقود التقليدي واستغلال وإدارة الأصول المملوكة لتحقيق المستهدف وتعظيم عوائدها الاقتصادية ، موضحا أن الوزير يتابع بنفسه الإجراءات التى يتم اتخاذها لتحقيق كفاءة عمل الوحدات وخطة التشغيل ومؤشرات الطاقة.

وتابع المصدر أن الوزارة بتكليف من الوزير تقوم حاليا بمراجعة شاملة لخطة تشغيل محطات توليد الكهرباء و تغيير الأنماط المستخدمة لتعظيم العائد منة الوقود المستخدم، وأهمية الالتزام بالمعايير العالمية للسلامة والصحة المهنية والأمن الصناعى.