شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم للتعاون التنموي في عدة مجالات والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الإيطالية

مشروعات الصندوق السعودي للتنمية

الدمام - شريف احمد - وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية الأستاذ سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اليوم في العُلا، مذكرة تفاهم مع الرئيس التنفيذي والمدير العام لصندوق الودائع والقروض الإيطالي داريو سكانابيكو.وتتضمن مذكرة التفاهم التعاون التنموي المشترك بين الجانبين، وجاء هذا بحضور وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح.وتهدف المذكرة إلى إنشاء وتعزيز إطار التعاون في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والمجالات الحيوية في البلدان المشتركة.كما تستهدف تبادل الخبرات والمعرفة، لتمثّل خطوة مهمة نحو تعزيز نمو القطاعات التنموية، التي من شأنها الإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.بالإضافة إلى تعزيز جهود التنمية العالمية، وأفضل الممارسات في التمويل المشترك، وتعظيم الأثر التنموي، لنمو وازدهار الدول النامية حول العالم.يُذكر أن الصندوق السعودي للتنمية يعمل منذ تأسيسه في عام 1974م على تعزيز ركائز التنمية المستدامة في نطاقاتها المختلفة وأشكالها المتعددة في الدول النامية حول العالم.وقدّم التمويل لأكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي بقيمة إجمالية تُقدَّر بـأكثر من 20 مليار دولار في أكثر من 100 دولة نامية.وشملت تلك المشروعات مختلف القطاعات التنموية والحيوية التي تلامس المجتمعات بشكل مباشر.