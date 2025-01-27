شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والبرلمان العربي يدينان استهداف المستشفى السعودي في الفاشر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

استهداف المنشآت العامة

الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن واستنكارها المطلق لهذا الاستهداف الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.أدان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر غرب السودان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.وعدّ البرلمان العربي في بيان اليوم، استهداف المنشآت العامة والمرافق الطبية والمدنية انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وبشكل خاص للقانون الدولي.وطالب بضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.دعا البرلمان العربي جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة الموقع عليه مايو 2023، بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية بالتوصل إلى حل سلمي مستدام.