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الأردن والبرلمان العربي يدينان استهداف المستشفى السعودي في الفاشر

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واس - القاهرة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات، استهداف المستشفى السعودي في مدينة الفاشر بالسودان، الذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، رفض الأردن واستنكارها المطلق لهذا الاستهداف الذي يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وخصوصًا اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949.

استهداف المنشآت العامة

أدان البرلمان العربي استهداف المستشفى السعودي بمدينة الفاشر غرب السودان، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.
وعدّ البرلمان العربي في بيان اليوم، استهداف المنشآت العامة والمرافق الطبية والمدنية انتهاكًا صارخًا لجميع القوانين والمواثيق والأعراف الدولية وبشكل خاص للقانون الدولي.

وطالب بضرورة توفير الحماية الكاملة للعاملين في المجال الصحي والإنساني والمدنيين، وعدم الزج بمنشآت البنية التحتية والطبية في الأزمة الجارية.

الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة

دعا البرلمان العربي جميع الأطراف إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق جدة الموقع عليه مايو 2023، بوقف إطلاق النار، وضرورة احترام وحماية المرافق العامة، وتجنب استهداف المدنيين الأبرياء، والعمل من أجل إنهاء الأزمة السودانية بالتوصل إلى حل سلمي مستدام.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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