وتابعت وزارة الصحة والسكان: يخفض لبن السرسوب نسبة الصفراء الفسيولوجية التي تصيب حديثي الولادة في الأسبوع الأول ويساعد في سرعة نزول البراز الأسود.

وقالت وزارة الصحة والسكان : يعتبر لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الأجسام المناعية وفيتامين (أ).

شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض والان مع تفاصيل الخبر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012