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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلامالإثنين، 27 يناير 2025 02:00 ص
كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن السرسوب لإرضاع المولود خلال الساعة الأولى من الولادة.
وقالت وزارة الصحة والسكان : يعتبر لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الأجسام المناعية وفيتامين (أ).
وتابعت وزارة الصحة والسكان: يخفض لبن السرسوب نسبة الصفراء الفسيولوجية التي تصيب حديثي الولادة في الأسبوع الأول ويساعد في سرعة نزول البراز الأسود.
انفوجراف
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