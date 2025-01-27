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وزارة الصحة: لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض

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  • وزارة الصحة: لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض 1/2
  • وزارة الصحة: لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض 2/2

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القاهرة - سامية سيد - كتب ـ وليد عبد السلام

الإثنين، 27 يناير 2025 02:00 ص

كشفت وزارة الصحة والسكان عن فوائد لبن السرسوب لإرضاع المولود خلال الساعة الأولى من الولادة.

وقالت وزارة الصحة والسكان : يعتبر لبن السرسوب أول تطعيم للرضيع ضد الأمراض نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الأجسام المناعية وفيتامين (أ).

وتابعت وزارة الصحة والسكان: يخفض لبن السرسوب  نسبة الصفراء الفسيولوجية التي تصيب حديثي الولادة في الأسبوع الأول ويساعد في سرعة نزول البراز الأسود.


انفوجراف

 

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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