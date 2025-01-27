ماذا يحدث عند تناول البرتقال ليلا في الشتاء؟.. لن تصدق النتيجة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين شهر وآخر من العام، تشهد الفصول بحصد بعض الفواكه التي ترتبط بمواسم معينة، وخلال أيام الشتاء الباردة، لا يخلو منزل من ثمرات البرتقال، فاكهة الشتاء الشهيرة، واحدة من أبرز الفواكه الحمضية والمالحة التي يفضلها الكثير من الأشخاص لمذاقها المختلف، أو لفوائدها الكبيرة التي تجعلها تدخل في تحضير الكثير من العصائر الطبيعية والمشروبات الصحية.

ماذا يحدث عند تناول البرتقال ليلًا في الشتاء؟.. لن تصدق النتيجة

وتناول ثمرات البرتقال طيلة اليوم، وفي ليالي الشتاء الباردة، وخاصة ليلًا وقبل النوم، أحد الطقوس التي يقوم بها كثير من الأشخاص، دون معرفة ما يحدث للجسم عند تناول البرتقال.

فقد يعتقد جزء كبير أن تناول البرتقال يزيد من الأملاح، الأمر الذي يمكن معالجته بتاول الكميات المناسبة من المياه يوميًا، إلا أن تناول البرتقال ليلًا في الشتاء، قد يسبب عددا كبيرا من الفوائد غير المتوقعة.

فوائد تناول البرتقال الصحية

بحسبما أكد الدكتور محمد الحوفي، أستاذ علوم الأغذية، لـ«الوطن»، فإن البرتقال من الفواكه الشهيرة والغنية بـ فيتامين C، وهو ما يدعم الجهاز المناعي ضد الفيروسات، وخاصة فيروسات الشتاء الشهيرة.

كما أن البرتقال غني بعناصر وإنزيمات تعمل على تحفيز خلايا أعصاب المخ، وبالتالي تزيد من قدرة التركيز والذكاء، خاصة عند الأطفال.

ولأن البرتقال يحتوي على 47 سعرا حراريا فقط، يعد تناول ثمرة من البرتقال ليلًا في حالة الإحساس بنقص السكريات، من الاختيارات الصحية، خاصة أنه من الفواكه ذات الألياف العالية.

فوائد تناول البرتقال

وإليكم فوائد تناول البرتقال، بحسب الموقع الطبي الشهير webmd:

- تعزيز امتصاص الحديد في الأمعاء، لأنه غني بفيتامين ج ما يقي من الإصابة بفقر الدم

الوقاية من الأورام السرطانية، بفضل مضادات الأكسدة، التي تقي من الجذور الحرة، والحماية من الالتهابات المزمنة التي تحفز نمو الخلايا السرطانية.

- تقوية جهاز المناعة، لأنه غني بفيتامين c.

- خفض الكولسترول، لأنه غني بالألياف، ويساعد في خفض مستوى الكولسترول في الدم.

- تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، لأنه غني بالبوتاسيوم والألياف.

- الوقاية من الإمساك، بسبب الألياف الغذائية التي تسهل عملية الهضم وتحارب الإمساك.