أعراض فيروس الهربس وطرق الوقاية.. احذروا تقبيل الأطفال

القاهرة - سمر حسين - صحة

فصل الشتاء من أكثر الفصول احتضانا للفيروسات على اختلاف أنواعها، لذا تحرص الأمهات على حماية أطفالهن وتحديدا من فيروس الهربس، والذي ينتقل في الغالب عن طريق تقبيل الأطفال الرُضع، إذ أنهم الأكثر قابلية للعدوى بالمرض الجلدي الخطير، الذي يسبب مشكلات صحية وآلاما كبيرة للأطفال يصعب تحملها.

ما هو فيروس الهربس؟

مرض الهربس الجلدي، يهاجم الجسم وينتقل للأطفال من خلال التقبيل، ويصيب الأعضاء التناسلية أو الفم، إذ تستمر العدوى مدى الحياة لدى الشخص المصاب، وذلك بحسبما ذكره الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، لـ«الوطن».

وعادًة ما يصاب الأطفال على وجه التحديد بفيروس الهربس، عن طريق التلامس أو لمس بالوجه، والتقبيل، ما ينقل لهم العدوى على الفور.

أنواع فيروس الهربس

ينقسم الهربس إلى نوعين، الأول (HSV1) وفيروس الهربس البسيط من النوع الثاني (HSV2)، ويصيب الفيروس الفم، والأعضاء التناسلية إذ تستمر العدوى مدى الحياة لدى الشخص المصاب.

أعراض الهربس

تختلف الأعراض حال الإصابة الأولى أو النوبات المتكررة، وتشمل أعراض الهربس الشائعة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، الآتي:

قرح في الفم أو الشفتين أو حولهما.

قرح ونفاطات مؤلمة قبل أن تتحول إلى قشور.

الحمى.

آلام الجسم.

التهاب الحلق (الحلأ الفموي).

الصداع.

تورّم الغدد الليمفاوية بالقرب من موضع العدوى.

متى تنتهي أعراض الهربس؟

بحسب الموقع الطبي «webmd» يعتمد طول استمرار أعراض الهربس على نوعه، إذ يمكن أن يستمر الهربس الفموي لأسبوعين أو 3 أسابيع، ولكن الهربس التناسلي يبدأ من أسبوعين إلى 6 أسابيع.

من الفئة الأكثر عدوى بالهربس؟

وفقًا لوزارة الصحة والسكان، فيروس الهربس الفموي أشد لدى الأطفال الرضع بسبب عدم اكتمال جهازهم المناعي.

الوقاية من فيروس الهربس

تجنب المشاركة في استخدام الأشياء التي لامست لعابهم.

تجنب تقبيل الطفل من الفم.

غسل اليد قبل حمل الطفل أو التعامل معه.