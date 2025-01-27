الامارات | " الإمارات للدراجات" أولاً في التصنيف العام لسباق "داون أندر"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق " الإمارات-إكس آر جي " للدراجات الهوائية أول انتصار له في التصنيف العام على مستوى سباقات طواف العالم لهذا الموسم من خلال جوناتان نارفيز، حيث أنهى الدراج البالغ من العمر27 عامًا السباق داخل المجموعة الرئيسية في المرحلة السادسة والأخيرة من طواف داون أندر باستراليا، ليحصل على القميص الأصفر ويحقق فوزه الأول في سباقات مرحلة من طواف العالم في مسيرته.

وتأقلم نارفيز بسرعة مع محيطه الجديد بعد انتقاله في فترة الشتاء إلى فريق الإمارات-إكس آر جي، ولم يكن يتمنى بداية أفضل من ذلك لهذا العام. فقد فاز بالقميص الأصفر أمس بعد انتصاره المثير على تلة ويليونجا، ليحصد ثمرة أدائه المتسق طوال الأسبوع، حيث تمكن من الوصول إلى منصة التتويج في 3 من أصل 6 مراحل.

و قال نارفيز عقب السباق": لم يكن يوما سهلاً على المضمار الذي تميز بالكثير من المنعطفات، لكن في النهاية فزنا بالسباق، وهذا أكبر انتصار في مسيرتي. ويعد هذا السباق واحدًا من أهم سباقات هذا العام، لأنه أول حدث في الموسم وهو سباق طواف العالم، وهذا أمر كبير بالنسبة لي".

وأضاف نارفيز: "بالنظر إلى المستقبل، هدفي الرئيسي الآن هو أن أكون في أفضل حالاتي البدنية، قبل التحضير للمشاركة في طواف فرنسا".

ودخل نارفيز اليوم الأخير متقدمًا بفارق 9 ثوانٍ، لكنه لم يستطع التراخي، حيث كان أوسكار أونلي وفين فيشر-بلاك يلاحقانه عن كثب. لذا عمل زملاؤه في فريق الإمارات-إكس آر جي بتناغم لضمان سلامته أثناء تسابق المجموعة الرئيسية عبر شوارع أديلايد.

وبعد أن فاز مرتين في مراحل جيرو دي إيطاليا، حقق نارفيز إنجازًا أفضل من مركزه الثاني في طواف داون أندر العام الماضي. ومع فوزه هذا العام بالقميص الأصفر، سجل البطل الإكوادوري أول انتصار له في التصنيف العام ضمن طواف العالم، وهو إنجاز مميز بالفعل بفضل أدائه الاستثنائي. ومع مغادرته الأراضي الأسترالية متوجًا بالتصنيف العام وحاملًا لقب "ملك تلة ويليونجا"، حقق نارفيز بداية مثالية في مسيرته كدراج فريق الإمارات-إكس آر جي.