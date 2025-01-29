شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تثبيت تحديث iOS 18.3 لهواتف ايفون والأجهزة المتوافقة معه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple رسميًا الإصدار المستقر من iOS 18.3 لأجهزة iPhone المتوافقة، والذي يجلب مزيجًا من الميزات الجديدة وإصلاحات الأخطاء وبعض القيود الإقليمية، حيث تضيف النسخة الجديدة من البرامج تحسينات على ميزة الذكاء الاصطناعي Apple Intelligence، بما في ذلك دعم الذكاء البصري (Visual Intelligence) لإضافة الأحداث إلى تطبيق التقويم مباشرة من الملصقات أو الإعلانات الورقية، بالإضافة إلى تحسين القدرة على التعرف على النباتات والحيوانات.

الأجهزة المتوافقة

التحديث متاح الآن للتنزيل على iPhone XR وiPhone SE (الجيل الثاني) وسلسلة iPhone 11 والطرازات الأحدث، في حين يقدم التحديث الأخير مجموعة من التحسينات.

طريقة تنزيل تحديث iOS 18.3

لتنزيل iOS 18.3، يجب على المستخدمين التأكد من عمل نسخة احتياطية لأجهزتهم، وتوصيلها باتصال إنترنت مستقر، ووجود بطارية ومساحة تخزين كافية.

يمكن تثبيت التحديث كما يلى:

- الانتقال إلى الإعدادات

- عام

- تحديث البرنامج

- النقر على تنزيل وتثبيت.

بمجرد انتهاء عملية التحديث، سيتم إعادة تشغيل الجهاز، وستتمكن من استخدام جهاز iPhone الخاص بك بعد ذلك.