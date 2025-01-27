أبرز الأخطاء الشائعة في التعامل مع مرض الربو.. تحذير من الحيوانات المنزلية

القاهرة - سمر حسين - صحة

الربو هو عدوى تصيب في الأصل مجرى الهواء في الرئتين، ما ينتج عنه التهاب، إذ يجعلها متورمة وضيقة وحساسة بشكل مفرط للمهيجات، ومع النوبات المتكررة من الربو، تحدث أعراض مثل الصفير وضيق التنفس وضيق الصدر والسعال.

ووفقًا لما ذكره الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة لـ «الوطن» فمرض الربو شائع جدًا، ويصيب الجميع، وخاصة الأطفال الذين يعانون من الإكزيما أو حساسية الطعام، أو من يتعرض لمسببات، ومهيجات الربو.

أبرز الأخطاء الشائعة في التعامل مع مرض الربو

بحسب «الحداد» فبمجرد الإصابة أو يمكن أن تؤدي المواد المسببة للحساسية سواء الداخلية أو الخارجية إلى ظهور أعراض ونوبات الربو، بالإضافة لظهور أعراض مثل العطاس أو سيلان الأنف، ما يزيد من نوبات الربو المتكررة، خاصة وإن الجزيئات أو المواد الكيميائية المزعجة الموجودة في الهواء تؤدي إلى نوبة الربو.

ولعل أبرز الأخطاء الشائعة في التعامل مع مرض الربو، هو التعامل مع مهيجات الحساسية ومسببات مخاطر المرض، ولكن إليكم أبرز الأخطاء الشائعة في التعامل مع مرض الربو.

- التوقف عن الدواء عند تحسن الحالة

يقع العديد من الأشخاص في خطأ التوقف عن الدواء عند تحسن الحالة، لكن الحقيقة إن مريض الربو يحتاج تناول الأدوية التي تقي من حدوث النوبات وتخفف حدتها.

- التعرض لمسببات الربو

تجنب المصادر التي تزيد من فرص حدوث نوبات الربو، على النحو التالي:

حبوب اللقاح

عث الغبار المنزلي

دخان السجائر

عادم

العطور أو الروائح القوية الأخرى

بخاخات منزلية

ثاني أكسيد الكبريت

غبار الحبوب أو الدقيق

نشارة الخشب

- إهمال نظافة المنزل

لا بد من أن يظل المنزل نظيفا وخاليا من الأتربة والبكتيريا والجراثيم التي تعرضه للإصابة بالنوبات، لذا احرص على تنظيفه وتطهيره يوميًا.

- الاحتكاك بالحيوانات المنزلية

ملامسة شعر وفراء الحيوانات الأليفة الموجودة في المنزل، أو العصافير، من المسببات الرئيسة للحساسية، وبالتالي تعرض مريض الربو لتكرر الأزمات، لذا يُفضل عدم الاحتكاك به بشكل مباشر، مع الاهتمام بنظافته جيدًا وغسل اليدين بالماء والصابون المضاد للجراثيم في حالة ملامسته.

- عدم الحصول على لقاح الإنفلونزا

الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي الشائعة عن طريق اللقاح يُقلل من الإصابة بنوبات الربو باستمرار، كما أنه يقي الجسم من المضاعفات الخطيرة لأمراض الجهاز التنفسي.

-استخدام معطرات الجو والشموع

معطرات الجو والشموع ليست مناسبة لمريض الربو، إذ تُسبب تهيج الممرات الأنفية وزيادة حدوث الأزمات.

- ترك الأبواب والنوافذ مفتوحة

ترك الأبواب والنوافذ يعرض المريض لتلوث الهواء.

كيفية التعامل مع نوبة الربو

الهدوء ومحاولة رخي العضلات.

استخدام البخاخ المُعالج للحالة فورًا.

تناول الأدوية في أوقاتها.

زيارة الطبيب في حال كانت نوبة الربو جدًا شديدة، فقد تحتاج إلى أجهزة التنفس الصناعي.