الامارات | «تململ القلب» يحصد جائزة «الأفلام الناطقة بالألمانية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز فيلم «تململ القلب»، من إخراج لاورو كريس، بجائزة ماكس أوفولس لأفضل فيلم روائي طويل، أول من أمس، في المهرجان الذي يحتفل بالأفلام الناطقة بالألمانية.

ويستند فيلم كريس إلى رواية الكاتب ستيفان تسوايغ التي تروي قصة جندي شاب يتظاهر بمشاعر تجاه امرأة معاقة، لكن تزايد شكوكها ووسواس الجندي في علاجها يؤديان إلى جلب التعاسة للجميع.

وحصل الفيلم على ثلاث جوائز، الجائزة الرئيسة بقيمة 36 ألف يورو (نحو 37 ألفاً و800 دولار) لأفضل فيلم روائي طويل، إضافة إلى جائزة أفضل ممثل شاب لكل من جيوليو بريتزي ولادينا فون فريشينغ.

ويعد المهرجان الأهم لصانعي الأفلام الناطقة باللغة الألمانية، من ألمانيا والنمسا وسويسرا، وشهد الحدث تقديم 19 جائزة، بما في ذلك أربع جوائز للجمهور.

وتنافس 57 فيلماً في المهرجان ضمن أربع فئات، هي: الفيلم الروائي الطويل، والفيلم الوثائقي، والفيلم المتوسط الطول، والفيلم القصير.