الامارات | خصائص وأدوات جديدة لمستخدمي «يوتيوب بريميم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة منصة بث الفيديوهات عبر الإنترنت «يوتيوب» إضافة مجموعة خصائص تجريبية جديدة لمستخدمي الخدمة المدفوعة «يوتيوب بريميم»، بما في ذلك جودة الصوت العالية، وخيار تسريع وتيرة العرض على الهاتف المحمول، وخيار «القفز للأمام» للسماح للمستخدم بالوصول بسرعة إلى الجزء الأكثر أهمية في الفيديو.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن المنصة تختبر باستمرار خصائص جديدة يمكن للمستخدمين تنشيطها عبر موقع يوتيوب دوت كوم/نيو.

وقالت الشركة إن المستخدمين يستطيعون الآن تشغيل الخاصية التجريبية التي تتيح لهم الاستماع للموسيقى بصوت ذي جودة أعلى تصل إلى 256 كيلوبايت في الثانية.

يشار إلى أن «يوتيوب ميوزيك» تتيح هذه الجودة العالية للاستماع إلى الملفات الصوتية عندما يختار المستخدم خيار «جودة عالية» من قائمة إعدادات التشغيل.

وعند استخدام «يوتيوب» على جهاز محمول ستكون خاصية «صورة بصورة» مفيدة إذا أراد المستخدم الرد بسرعة على رسالة نصية أو رسالة بريد إلكتروني، أو فحص شيء ما آخر أثناء مشاهد أي فيديو.

ويسمح أحد الاختيارات الجديدة للمستخدمين بتشغيل خدمة الفيديوهات القصيرة «يوتيوب شورتس»، على وضع صورة بصورة، في الأجهزة الذكية التي تستخدم نظام التشغيل «آي.أو.إس».