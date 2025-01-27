شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السفير الامريكي يلتقي عضو مجلس القيادة ومصادر تكشف نتائج اللقاء وماسيحدث في الساعات القادمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور عبدالله العليمي، اليوم، السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن، لبحث المستجدات المختلفة وجهود إحلال السلام في اليمن.

وفي اللقاء هنأ الدكتور عبدالله العليمي، السفير الأمريكي بنجاح الانتخابات الأمريكية، واستلام فخامة الرئيس دونالد ترامب السلطة بعملية انتقال سلمية تؤكد للعالم صلابة الديمقراطية الأمريكية.

وأشاد عضو مجلس القيادة، بقرار الإدارة الأمريكية تصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية اجنبية، بصفته قرار تنفيذي سيساعد على تجفيف مصادر تمويل المليشيات، ويقيد الكثير من أنشطتها الإرهابية داخلياً وخارجيا..مشيراً إلى انه أداة قانونية واقتصادية لعزل اذرع ايران الإرهابية في المنطقة.

ولفت الدكتور العليمي، الى قرار الادارة الامريكية، مستحق في حق مليشيات ارهابية عاثت الفساد، وعملت وتعمل على زعزعة الأمن القومي والعالمي..مؤكداً على أهمية القرار وعلى ضرورة العمل المشترك بين الحكومتين اليمنية والأمريكية في هذا الأمر.

كما عبر عضو مجلس القيادة، عن إدانة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة لإقدام المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني، على اختطاف عدد كبير من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية وعدد من العاملين في السفارات بصنعاء..مشدداً ضرورة المزيد من ممارسة كافة الضغوطات للإفراج الفوري وغير المشروط عن من تم احتجازهم، الخميس الماضي، وكذلك المختطفين منذ عامي 2021 و2024 وكافة المعتقلين.

وقال الدكتور عبدالله العليمي "ان تماهي بعض الوكالات والمنظمات الأممية مع المليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية من اجل تسهيل ادارة الملف الإنساني جعلها عرضه لابتزاز المليشيات"..مؤكداً ان العاصمة المؤقتة عدن وكافة المحافظات المحررة جاهزة لاستقبال كل الوكالات والمنظمات الدولية والإقليمية..داعياً كافة المنظمات لنقل مقراتها والعمل فيها وستحضى بكل الرعاية وحرية العمل.

من جانبه أكد السفير الامريكي، أن قرار الإدارة الأمريكية، يأتي من واقع إدراكها لما تمثله أعمال المليشيات الحوثية من تهديد لأمن واستقرار المنطقة والعالم..مجدداً دعم بلاده لكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام الدائم في اليمن ، كما جدد موقف بلاده الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة، ولأمن ووحدة واستقرار اليمن.