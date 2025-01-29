شكرا لقرائتكم خبر عن لحظة بلحظة سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 أمام الجنيه المصري والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الدولار اليوم الأربعاء 29-1-2025 أمام الجنيه المصري بالبنوك المصرية ، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.18 جنيه للشراء و 50.31 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنك الأهلى المصرى 50.17 جنيه للشراء و 50.27 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.17 جنيه للشراء و 50.27 للبيع و في بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و 50.17 جنيه 50.27 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.17 جنيه للشراء و50.27 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار بالبنوك المصرية كالاتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر.

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.17 جنيه للشراء.

50.27 جنيه للبيع