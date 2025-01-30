شكرا لقرائتكم خبر عن «أسيج»: تمديد موافقة هيئة التأمين على زيادة رأس المال 6 أشهر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت المجموعة المتحدة للتامين التعاوني، (أسيج)، أمس، موافقة هيئة التأمين على تمديد الموافقة الممنوحة سابقاً على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ 209 ملايين ريال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية لمدة ستة أشهر إضافية.

وكانت الشركة قد أعلنت في 8 يناير الحالي، آخر التطورات لتوصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بتسلمها موافقة هيئة التأمين على زيادة رأس مال الشركة.

