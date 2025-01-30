شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «جرير» ترتفع إلى 974 مليون ريال في العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبحسب الشركة تأثر صافي الربح بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة جرير للتسويق في العام المالي 2024 بنسبة 0.1% إلى 974 مليون ريال، مقارنة بـ973 مليون ريال في العام 2023.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، فإن بالرغم من ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 3.8% وهي أعلى من نسبة الارتفاع في المبيعات بسبب التحسن النسبي في هامش الربحية لبعض الأقسام يأتي في مقدمتها الهواتف الذكية نتيجة الخصومات الممنوحة من الموردين، وبرغم ارتفاع الايرادات الأخرى، حقق صافي الربح ارتفاعا طفيفا بواقع 0.1% فقط.وبحسب الشركة تأثر صافي الربح بالزيادة في كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية والمصروفات غير التشغيلية.