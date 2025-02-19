الخليج اليوم .. أنور قرقاش: استضافة الرياض للمباحثات الأمريكية الروسية إنجاز كبير للدبلوماسية السعودية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن استضافة الرياض للمباحثات الأمريكية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية إنجاز كبير للدبلوماسية السعودية ولدول الخليج والعرب، وخطوة تعكس الدور الفاعل للسعودية الشقيقة في تعزيز الأمن والسلام الدولي .

وتمنى معاليه أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الحرب في أوكرانيا وترسخ الاستقرار في النظام الدولي.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": " استضافة الرياض للمباحثات الأمريكية الروسية بشأن الأزمة الأوكرانية إنجاز كبير للدبلوماسية السعودية ولدول الخليج والعرب، وخطوة تعكس الدور الفاعل للسعودية الشقيقة في تعزيز الأمن والسلام الدولي".

وختم معاليه: "نأمل أن تسهم هذه الجهود في إنهاء الحرب في أوكرانيا وترسيخ الاستقرار في النظام الدولي".

ومحادثات الرياض هي المرة الأولى التي يجري فيها مسؤولون أمريكيون وروس محادثات لمناقشة سبل إنهاء أكثر حرب في أوروبا يسقط فيها قتلى منذ الحرب العالمية الثانية. وتقول أوكرانيا إنها لن تقبل أي اتفاق يفرض عليها دون موافقتها. وأكد المستشار الألماني أولاف شولتس مجددا أنه "يجب ألا يُتخذ قرار دون مشاركة أوكرانيا".

وعقب اللقاء الذي استضافته الرياض قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنها وافقت على إجراء مزيد من المحادثات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك بعد اجتماع أولي في السعودية لم تشارك فيه كييف.

وتأتي هذه التصريحات على النقيض من نهج واشنطن السابق الذي دعا حلفاء الولايات المتحدة لإبقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عزلة.

وأصرت روسيا على مطالبها خلال الاجتماع الذي استمر أربع ساعات ونصف الساعة في العاصمة السعودية الرياض، ولا سيما إصرارها على عدم منح أوكرانيا عضوية حلف شمال الأطلسي.

وفي وقت لاحق من اليوم، قال ترامب إنه أصبح أكثر ثقة بعد المحادثات وربما يلتقي ببوتين قبل نهاية الشهر.

وأضاف لصحفيين في بالم بيتش بولاية فلوريدا "روسيا تريد أن تفعل شيئا". وتجاهل مخاوف أوكرانيا بشأن استبعادها من الاجتماع وقال إن كييف كان ينبغي أن تدخل المحادثات في وقت أبكر بكثير.

واستطرد "أعتقد أن لدي القوة لإنهاء هذه الحرب".