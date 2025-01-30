شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ملاذ للتأمين» توافق على تعديل النظام الأساس للشركة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الثالث) التي عقدت أمس الأربعاء.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
3- الموافقة على حذف المادة(26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
4- الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
5- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصه بالشركة.
6- الموافقة على تعديل سياسة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية تضمنت:
1- الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها، لتتوافق مع التعديلات المقترحة.
2- الموافقة على تعديل المادة (12) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بتداول الأسهم.
3- الموافقة على حذف المادة(26) من نظام الشركة الأساس المتعلقة بالجمعية التأسيسية.
4- الموافقة على حذف المادة (27) من نظام الشركة الأساس المتعلقة باختصاصات الجمعية التأسيسية.
5- الموافقة على تعديل لائحة الحوكمة الخاصه بالشركة.
6- الموافقة على تعديل سياسة ترشيح وتعيين أعضاء مجلس الإدارة.