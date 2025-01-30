شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. تحطم مروحية عسكرية وطائرة ركاب قرب مطار في واشنطن والان نبدء بالتفاصيل

تحطم طائرة بالقرب من مطار رونالد ريغان

حوادث الطائرات في أمريكا

انتشال جثتين

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة ركاب تسع لـ 80 شخصًا، ومروحية عسكرية" إتش- 60" فجر اليوم, بالقرب من مطار رونالد ريغان بواشنطن.وأوضحت شرطة العاصمة واشنطن، أن عملية بحث وإنقاذ مشتركة بين عدة وكالات جارية في نهر "بوتوماك" بعد تحطم الطائرة.وأشارت إلى إيقاف حركة الطائرات في مطار ريغان، مشيرة إلى هناك معلومات بأنه على متن الطائرة أكثر من 60 راكبًا و4 من أفراد الطاقم وستصدر مزيد من التفاصيل لاحقًا.وقال مسؤول إن المروحية العسكرية التي اصطدمت بطائرة ركاب بالقرب من مطار رونالد ريجان الوطني قرب العاصمة واشنطن كانت في رحلة تدريبية.وكانت هيئة الطيران الاتحادية، ذكرت أن طائرة ركاب اصطدمت بطائرة مروحية في أثناء هبوطها في المطار، مضيفة أن المطار سيغلق حتى الساعة 0500 صباح الجمعة بالتوقيت المحلي.وفي بيان مقتضب أعلنت الهيئة، أن طائرة ركاب إقليمية تابعة لشركة بي إس إيه إيرلاينز اصطدمت في الجو بمروحية عسكرية في أثناء اقترابها من مدرج 33 في المطار.وقع الحادث حوالي التاسعة مساء بتوقيت واشنطن (الثانية صباحا بتوقيت جرينتش). وأوضحت الهيئة أن الطائرة كانت في رحلة قادمة من مدينة ويتشيتا بولاية كانساس.وأشارت إلى أن هيئة سلامة النقل ستتولى التحقيق في الحادث، ولم يتضح على الفور حجم الضرر أو الخسائر البشرية المحتملة.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت لشبكة فوكس نيوز إن الرئيس دونالد ترامب اطلع على الوضع، واصفا إياه بـ"المروع".وقالت الخطوط الجوية الأمريكية، لشبكة (سي إن إن) إن هناك 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم على متن طائرة الركاب.وأكد اثنان من مسؤولي الدفاع الأمريكيين حادث الاصطدام لمروحية تابعة للجيش الأمريكي من طراز بلاك هوك (إتش60-) بطائرة ركاب بالقرب من واشنطن، الأربعاء.وأفادت قناة "إن بي سي" بانتشال جثتين على الأقل من نهر بوتوماك عقب الحادث.